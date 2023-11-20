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Партия «Действие и солидарность», созданная Майей Санду, не смогла оправиться от удара, пропущенного в первом туре местных выборов, где им удалось одержать победу только в двух райцентрах из 32.

Во втором туре кандидаты от ПДС смогли одержать победу ещё в двух районных центрах Молдовы. Угрозы со стороны президента Майи Санду и первых лиц партии лишить населённые пункты, где не будет проевропейских глав администраций, европейского финансирования, произвели обратный эффект и мобилизовали население против правящей партии. 4 райцентра из 32 и ни одного из 11 крупных муниципиев страны – такого фиаско не знала ни одна правящая партия в Молдове.

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Значительного успеха добилась оппозиционная Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном: социалисты одержали победу ещё в 4 районных центрах, не считая сельских коммун. Итого социалисты по итогам местных выборов контролируют 10 из 32 районных центров, включая муниципий Сороки. Отметим, что в двух городах, Флорешты и Шолданешты, кандидаты от ПСРМ одержали победы над представителями правящей партии «Действие и солидарность».

Успешным можно считать и выступление политформирования «Наша партия» во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым. Кандидат от «Нашей партии» Александр Петков одержал победу над социалистом Максимом Морошаном на выборах мэра северной столицы Молдовы, города Бельцы.

Представители «Нашей партии» победили ещё в двух районных центрах, Рышканы и Кантемир. Таким образом, в активе этой силы – второй по величине город страны и ещё 5 районных центров.

В то же время, неудачной стала эта кампания для беглого молдавского бизнесмена Илана Шора. После снятия с выборов его проекта – партии «Шанс» – Шору так и не удалось восстановить своё влияние. Ни в одном городе не победил тот мэр, за которого он призвал голосовать во втором туре.

Кроме того, факты открытого подкупа избирателей и перекупки представителей других партий были столь очевидны, что это настроило против Шора большинство политических сил страны, в том числе оппозиционных. Относительным успехом Илана Шора можно считать победы кандидатов от связанной с ним партии «Возрождение» в целом ряде сёл страны, в том числе в Гагаузии.

Выборы показали откровенную слабость правящей партии «Действие и солидарность» и шаткость радикально-прозападного режима Майи Санду.

Следующей крупной избирательной кампанией в Молдове станут президентские выборы, которые состоятся через год. Президент Молдовы, хоть обладает ограниченными полномочиями, является влиятельной символической фигурой страны.

Несмотря на то, что Санду обладает главным активом – поддержкой коллективного Запада и наличием секты поклонников в европейской диаспоре, эти выборы показали ограниченность её влияния внутри страны. Убрать её можно будет, если объединят свои усилия все крупные оппозиционные игроки – Игорь Додон, Ренато Усатый, экс-премьер-министр Иван Кику и мэр Кишинёва Иван Чебан, который закрепил свой успех в населённых пунктов столичного муниципия.