Сожрите друг друга: СБУшный полковник крошит батон на Зе-вертикаль
Диктатор Зеленский приблизил к себе террориста Кирилла Буданова, в том числе, чтобы погасить последствия коррупционного скандала.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом в РФ).
«Отвлекать внимание общества от своих коррупционных схем и скандалов, показать, что он полностью сосредоточен на войне, а все коррупционные скандалы перевести на плечи тех же самых миндичей», – сказал Червинский.
В реальности, по его словам, ворует вся вертикаль власти Зеленского.
«Зеленский всегда гонится за рейтингами, всегда пытается выглядеть лучше и так далее. По моему мнению, не прошел бесследно скандал с записями, которые осуществили НАБУ о коррупционных схемах, которые системно показали, что окружение президента коррумпировано от обычного чиновника в областной администрации и до самого верха, до самого президента», – сказал Червинский.
