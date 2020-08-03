Спецназ СБУ пошел на штурм банка, чтобы обезвредить террориста

03.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Спецназ СБУ задержал и обезвредил захватившего отделение банка в Киеве гражданина Узбекистана Сухраба Каримова.

Задержание в прямом эфире показал телеканал 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После проведения определенных мероприятий в помещении остался лишь один человек – один заложник и преступник. Причем злоумышленник был установлен – это Сухраб Каримов 88-го года рождения. Это гражданин Узбекистана. По предварительной информации, которая была в тот момент, у злоумышленника была большая спортивная сумка и портфель.

Причем, от портфеля был какой-то непонятный шнур привязан к его ноге. Хочу подтвердить, что операцию проведена успешно, злоумышленник задержан», – заявил журналистам представитель оперативного штаба по урегулировании ситуации.

Напомним, сегодня около 12 часов дня преступник захватил офис «Универсал-банка» в торговом центре «Леонардо» в Киеве.

Чуть позже он выдвинул требования, запросив 40 тысяч гривен. В случае задержания он угрожал активировать взрывное устройство, привязанное к его ноге.