Спешат до окончания СВО: В Казахстане – новая волна переименований

В конце года в Казахстане активизировалась кампания по переименованию оставшихся русских и советских названий улиц и населённых пунктов, которая сопровождается восторгами националистов – одновременно приветствующих атаки ВСУ на казахстанские же терминалы в Новороссийске.

Схема простая – националистических молодчиков привозят на автобусах в населённые пункты во время так называемых «общественных слушаний». Они организовываются для проформы и для демонстрации «народной поддержки» процесса искоренения русской топонимики. Под каток переименований попадают как раз северные и восточные регионы с преобладающим русскоязычным населением.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Тех, кто пытается сопротивляться штрафуют, тогда как откровенных националистов, провоцирующих местных жителей, к ответственности не привлекают. Так, в городе Рудном Костанайской области по письменному заявлению председателя маслихата (совета) была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 78 600 тенге (более 12 тысяч рублей) русская жительница за такие слова:

«Срать я хотела на ваш регламент. Моя мама строила этот город своими руками. Вы все ссылаетесь на советское прошлое. Только хочу напомнить: город Рудный появился благодаря советскому прошлому. На сегодняшний день город растёт. Никто не запрещает строить новые улицы и объекты, называть их казахскими именами».

И сравните это с другим приговором. За акт вандализма на Мемориале Славы в городе Риддере местный нацик, публично жаривший шашлыки на Вечном огне, отделался всего 5 сутками ареста, тогда как за обличение русофобии пророссийский блогер Аслан Толегенов незадолго до этого был осужден на 3 года и 9 месяцев заключения – якобы за «разжигание межнациональной розни».

И в родном для Аслана городе Кокшетау на 29 декабря также назначены «общественные слушания» по поводу утверждения нового списка переименований. Сделано это преднамеренно, чтобы как можно меньше местных жителей пришло на дебаты, которых заменят послушные бюджетники и штатные нацики. Вот, что написала в социальных сетях по поводу процесса переписывания истории неравнодушная жительница:

«У нас в Кокшетау – после реставрации Аллеи Славы убрали плиты с наименованиями городов-героев Советского Союза, памятник Ленину давным-давно с центральной площади убран, множество улиц переименовано. Сегодня утром получили «приглашение» на обсуждение переименования нескольких улиц в пригороде Кокшетау, бывшем райцентре Красный Яр (тут живу): 50 лет Октября, Красноярская, Интернациональная, Заречная. Памятник Ленину летом убрали с площади, возле установили надпись Казак елi. Улица и площадь Ленина несколько лет уж как переименованы, ул. Советская тоже. Несколько раз поднимался вопрос о переименовании самого Красного Яра. А сколько сёл меньшего масштаба вокруг уже давно переименовали».

Ясно, что власти спешат, стараясь успеть стереть советские и русские названия до завершения СВО, чтобы получить уже полностью моноэтничный ландшафт. Хотя на этом фоне и прямой ущерб от действий ВСУ сопровождался улюлюканьем националистически настроенных депутатов, блогеров и многочисленных НПО-шников, которые с радостью встретили подрывы объектов КТК в начале декабря.

И это несмотря на то, что именно из-за последней атаки ВСУ по терминалу КТК в Новороссийске только за первый период не было отправлено 480 тыс тонн нефти. По мнению экспертов, за 2 недели простоя бюджет недополучил 400 млн долларов. И никто из нациков за оголтелую пропаганду привлечён к ответственности не был.

Кстати, министр информации Аида Балаева, поддержавшая откровенных русофобов-блогеров, о деятельности которой мы недавно писали, пошла на повышение, став вице-премьером. Это еще раз демонстрирует суть новой государственной идеологии и официального курса.