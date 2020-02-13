13.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Спикер Рады сообщил, что вода в Крым не пойдет


Украинская власть не ведет никаких переговоров относительно возобновления подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом в комментарии журналистам заявил спикер Верховной рады, член команды президента Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Киев вообще не вступает в переговоры с представителями Крыма, ДНР и ЛНР.

«Сейчас таких переговоров ни с Российской Федерацией, ни с так называемыми представителями оккупированных территорий ни Луганской и Донецкой области, ни тем более Крыма, не идет речь. А говорить об этом гипотетически, я думаю, не совсем будет корректно», – заявил Разумков.

Напомним, ранее глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия заявил о возможности возобновления поставок воды в Крым в обмен на отказ России от поддержки республик Донбасса.

А замглавы запрещенного в РФ Меджлиса Риза Шевкиев заявил, что меджлисовцы объявят «независимость Крыма» в случае, если Украина примет решение о возобновлении подачи воды на полуостров.

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