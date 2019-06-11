Спикер со справкой обломался в Конституционном суде

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Спикер Верховной рады Андрей Парубий не предоставил в Конституционный суд Украины списки депутатов коалиции, которая якобы существовала в парламенте до мая 2019 года.

Об этом сегодня в ходе заседания по делу о законности указа президента Зеленского о роспуске ВР заявил судья-докладчик Виктор Кривенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он рассказал, что во время подготовки материалов дела был направлен запрос к главе Верховной рады с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, а также заявления о выходе из коалиции депутатских фракций.

«Председатель Верховной рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций «Самопомощь», фракции Радикальной партии и политической партии объединения «Батькивщина», материалы деятельности Рады коалиции за период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ», – сообщил докладчик.

Отметим, что президент Зеленский подписание указа о роспуске мотивирует отсутствием с 2016 года коалиции в парламенте. В то же время спикер Парубий утверждает, что коалиция существовала до 17 мая 2019 года, когда о выходе из нее объявила фракция «Народный фронт». При этом списки депутатов якобы существовавшей коалиции так и не были предоставлены, несмотря на ранее принимавшиеся по этому поводу судебные решения.

Читайте также: В Киеве решается судьба Зеленского: Рейтинг может рухнуть в один момент.