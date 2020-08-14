14.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Провокации, Россия
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Спровоцировав белорусский майдан, Запад совершил фатальную ошибку – Кедми


Поведение президента Александра Лукашенко вызвало у Запада ощущение слабости белорусского лидера, и они решили осуществить украинский сценарий в Минске. Но их ставка не сыграла, и теперь Белоруссия навсегда потеряна для Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton TV» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние шаги Лукашенко, мягко говоря, неразумные по отношению к России – и высказывания, и всякого рода заигрывания, попытки устно заигрывать с Западом.

Это всё привело к тому, что на Западе вдруг подумали: «А почему бы не повторить украинский вариант?» И начали его повторять по всем основным пунктам», – сказал Кедми.

«Ну и дальше что? Запад сам себя загоняет в ловушку, которая ещё больше подталкивает Белоруссию к России. Вся эта игра – так же, как было с Украиной – оторвать Белоруссию от России, притянуть Белоруссию к себе, чтобы завтра силы, которые будут отстаивать демократию Белоруссии стояли возле Смоленска.

Но чего они добились в результате этой авантюры? Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии, когда-нибудь повернулись к ним лицом», – считает эксперт.


Напомним, ранее белорусский парламентарий Андрей Савиных заявил, что нынешние белорусские протесты против президента Александра Лукашенко инспирированы Польшей, Литвой и Украиной.

Также отмечалось, что одновременно с беспорядками, устроенными майданщиками после выборов президента, в Польше проходят военные учения НАТО.

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