«Спят рядом друг с другом», – Financial Times о «неженатом» Ермаке и Зеленском

Михаил Рябов.  
24.07.2025 09:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Свежая публикация Financial Times подтверждает «особые» отношения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, хотя и не указывает прямо на их возможную связь «за гранью», на которую ранее намекал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы, говорят их помощники и союзники», – пишет издание.

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Свежая публикация Financial Times подтверждает «особые» отношения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея...

«Ермак не женат и не имеет детей, полностью посвятил себя работе. Его старая квартира практически пустует… Они спят рядом друг с другом в бункере здания, защищенном от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года. Там, после долгого рабочего дня, они могут расслабиться, поиграв в настольный теннис или посмотрев классические фильмы, которые знают так хорошо, что могут выучить наизусть. Большинство утра начинаются с тренировки, где они двое бок о бок поднимают тяжести. «Он любит выглядеть красивым мужчиной», — цитирует автор друга Ермака кинопродюсера-иноагента Александра Роднянского.

Издание так описывает внешность Ермака:

«Ермак производит впечатление внушительного, но не грубого человека. Его руки ухожены, а мягкое овальное лицо обрамлено аккуратной щетиной. На левом запястье у него кожаные браслеты и деревянные бусины».

Один из помощников Ермака рассказал западному журналисту, что он «безжалостен» и «хитрый».

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