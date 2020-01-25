Сравнение цен: даже импортные и украинские товары в Донецке дешевле, чем в Киеве

25.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сравнивая цены на продукты питания в донецком супермаркете «Геркулес» и ряде киевских магазинов, украинский блогер Виталий Золкин выяснил, что в ДНР пропитание в целом обходится дешевле.

Соответствующую видеозапись он опубликовал на своём YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе исследования блогер выяснил, что в ДНР цены на бакалею и хлеб значительно ниже, чем на Украине, в то время как мясо, фрукты и овощи стоят приблизительно одинаково. Однако молочная продукция в Донецке в среднем дороже, чем в Киеве.

Примечательно, что многие импортные товары (например, цитрусовые), равно как и продукты украинского производства, в ДНР стоят дешевле. Так, аджика украинской компании «Верес» стоит в Донецке 92 рубля (36 гривен), что на 4 гривны дешевле, чем в киевском супермаркете «Ашан».

Также Виталий Золкин подчеркнул, что сравнение цен не отражает в полной мере уровень жизни население, потому что ещё необходимо учитывать такие показатели, как, например, тарифы и уровень зарплат.

«Понятно, что в разных маркетах цены несколько отличны, но мы получили общее представление, из которого можно сделать вывод, что в большинстве случаев, в Донецке либо дешевле чем у нас, либо примерно так же.

И плата за коммунальные платежи у них меньше. Да. Но все это удешевление напрочь перечеркивается зарплатами. В Киеве они выше примерно в 2 раза, на периферии на четверть», – утверждает блогер.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал постепенное повышение уровня социальных гарантий до параметров соседних регионов России. По его словам, к 1 января 2022 года уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих ДНР будет увеличен до уровня Ростовской области.

В начале 2020 года председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что размер минимальной пенсии на территории Республики уже превысил соответствующие показатели на Украине.