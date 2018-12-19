Срочно! ВСУ в Донбассе начали готовить авиацию

19.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

ВСУ подготовили вертолётные площадки для боевой и санавиации в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом военкор Семён Пегов сообщил у себя в телеграмм-канале со ссылкой на источники в контрразведке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о подконтрольных Киеву донбасских городах – Лисичанск, Краматорск и Северодонецк», – пишет военкор.

Также по информации от местных жителей украинские власти провели в регионе «дни донора» – для пополнения банка крови.

«Источники среди медицинского персонала, в свою очередь, сообщают о том, что в госпиталях Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей в экстренном порядке освобождают койко-места. Таким образом можно сделать вывод, что Киев предвидит и готовится к потерям в результате грядущего обострения на линии соприкосновения», – пишет Пегов.

Напомним, ранее стало известно, что на переговорах в Минске Киев открыто подтвердил подготовку к наступлению в Донбассе, которое должно произойти в конце декабря.

Кроме того, разведка ДНР получила новые данные, подтверждающие подготовку Киева к масштабной химической провокации.