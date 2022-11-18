США будут давить на Киев, что Россия без Крыма невозможна – Карасёв

18.11.2022  17:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Запад и, в первую очередь, США при снабжении ВСУ вооружением требуют от Киева «постановки более реалистичных целей», чем захват Крыма.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад и, в первую очередь, США при снабжении ВСУ вооружением требуют от Киева «постановки...

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«Крым – красная линия со стороны России, а для американцев – это использование ядерного оружия. Несмотря на то, что в G-20 коммюнике сказано, что они осуждают и прочее, тем не менее, позиция России чётко – никаких 300 км «Хаймарсам», которые бы долетали до Крыма, никаких наступлений на Крым с помощью этих американских вооружений – это красная линия. Потому что Россия без Крыма невозможна. Крым – это скрепа, всё.

Если американцы или мы перейдём эту линию, а мы её можем перейти только если у нас будет соответствующее вооружение, значит тогда – ядерная, могут так и сказать. И Бёрнс, и Нарышкин – интеллектуалы, они сейчас делают такую серию встреч для того, чтобы предупредить о красных линиях.

Поэтому, кстати, от нас и требуют сегодня: Милли, Салливан, наверное, и Госдеп, и Пентагон, постановки более реалистичных целей для окончания войны или целей в войне. И, прежде всего, там говорится о Крыме», – рассказал Карасёв.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев сознательно игнорирует сигналы из США о возможности переговоров, поскольку накачанное пропагандой украинское население отвергает любые компромиссы с Россией, требуя продолжения войны.

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