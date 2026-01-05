США будут управлять Казахстаном, как и Венесуэлой

В Казахстане началась новая волна русофобии с блокировкой СМИ, с акциями «языковых патрулей», с массовым осуждением участников СВО и с арестами российских граждан, что является прямым результатом геополитической переориентации на Запад.

По сути, это такая «благодарность» и проявление покорности Астаны Вашингтону в ответ на то, что перед самым новым годом Трамп анонсировал приезд Токаева на саммит G20 и отправил подарки в виде бейсболки с личным автографом и ключом от Белого дома, а тот в свою очередь пригласил белого хозяина в Казахстан. Только этим объясняется новая волна русофобии и низкопоклонства перед США.

Так, пару недель назад на горнолыжном курорте под Алма-Атой произошёл конфликт между гостем и администратором местного ресторана. Посетитель попытался сделать заказ на казахском языке, но русская сотрудница, по её словам, не поняла его и предложила общаться на русском. Тот в ответ расценил это как отказ в обслуживании на государственном языке и вызвал полицию. После разбирательства девушку погнали с работы, а руководство ресторана принесло публичные извинения русофобу.

Власти не только не вмешались в ситуацию, а в лице сотрудников полиции, наоборот, потакали активисту «языковых патрулей», что еще и нашло поддержку со стороны местной прессы и национал-либеральной общественности. Интересно, что жертвами таких молодчиков становятся именно русские женщины или девушки, работающие в сфере обслуживания, не способные себя защитить.

Самым вопиющим случаем стал арест на 5 суток в конце декабря россиянина в Алма-Ате за то, что он ответил националисту русофобу, который обрушился на него с потоком оскорблений, увидев российские номера. Только волна возмущения в социальных сетях вынудило полицейских задержать на 5 суток и нацика. Оба понесли наказание якобы за мат, хотя нападавшей стороной был именно гражданин РК, которого даже не привлекли за разжигание межнациональной розни.

Этот факт создаёт прецедент для нападений на граждан РФ, оказавшихся на своём автотранспорте на территории РК. Ведь видеоматериалы этого конфликта активно распространялись нациками в социальных сетях как раз с призывами преследования россиян.

Особо надо сказать про массовые аресты участников СВО, так как за минувший год КНБ возбудило 709 уголовных дел за участие в вооружённых конфликтах за границей и ещё 28 дел по статье «Наёмничество». Большинство из фигурантов уже осуждено на разные сроки или находятся в СИЗО, и все они были арестованы по наводке СБУ, которые через свои поставные НПО публиковали их списки или передавали напрямую своим казахстанским коллегам.

Фактически происходит отлов даже тех, кто работал медиками в зоне СВО, что показывает истинное лицо «союзника».

Ну и как вишенка на торте – очередная кампания по зачистке информационного поля от российских СМИ, которая выразилась в том, что с 31 декабря крупнейший казахстанский оператор платного телевидения «Алма ТВ» приостановил вещание «Первого канала», «Карусели», а также телеканалов «Цифрового Телесемейства». Власти объясняют это конфликтом хозяйствующих субъектов, хотя все прекрасно понимают, что всё это делается по единому сценарию, спущенному из Акорды.

Собственно, это не что-то новое, так как ограничения вещания уже вводились, в том числе и по языковому признаку, согласно новым поправкам в закон «О СМИ», о чём мы уже писали, а ряд российских веб-сайтов периодически становятся недоступными внутри РК без объяснения причин.

На этом фоне Астана снова закупает себе в убыток американские тепловозы, а также по указке Вашингтона сближается с Токио, став председателем в формате Центральная Азия – Япония. Все подчинено цели добычи и вывоза редкоземельных и цветных металлов, но вместе с тем максимально усиливаются позиции Запада и его сателлитов в ЦА, что говорит об изменении баланса сил в регионе.