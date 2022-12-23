США давят на Турцию по проливам – с целью втянуть Эрдогана в конфликт с Россией

Противоречия в НАТО усиливаются, что выражается в усилении давления на Турцию теперь уже по вопросу о проливах Босфор и Дарданеллы, способном привести к ревизии и даже к отмене конвенции Монтрё. Это делается с целью добиться провода американских и британских военных кораблей в Чёрное море, создав для России новый очаг напряжения, а также угрозу для газового суперхаба, создаваемого Анкарой.

Вернее будет сказано, что это как раз реакция Вашингтона на планы Эрдогана сформировать такой хаб, который будет влиять на мировые цены голубого топлива. В Вашингтоне также очень недовольны тем, что Анкара стала крупнейшим логистическим центром и вторым торговым партнёром Москвы после Пекина, помогая тем самым России выдержать удары санкций со стороны Запада.

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Это на себе непосредственно почувствовал Ахмет Берат Чонкар, заместитель председателя турецкой группы Парламентской ассамблеи НАТО, во время проведения Трансатлантического форума в США, где состоялись двусторонние переговоры. Американцы открыто выразили своё неудовольствие тем, что руководство Турции слишком рьяно соблюдает конвенцию Монтрё, не давая тем самым НАТО «увеличить свое присутствие в Черном море».

Об этом он поведал 22 декабря турецкому изданию «Айдынлык», дав собственную оценку этому:

«Мы заботимся об этом вопросе с точки зрения Турции. Начиная с периода подготовки к операции России на Украине в течение последних полутора, двух лет. На встречах, которые мы посетили на Украине и в Соединенных Штатах, растет акцент на Черном море со стороны американских генералов и чиновников иностранных дел. Во время последнего визита в США особое внимание было уделено Черному морю. В качестве подзаголовка этого акцента делается тот факт, что Черное море стало российским озером. Увеличение доминирования России… Второй вопрос – это энергетика. И на Кавказ, и в Европу возможны поставки нефти, энергоносителей… Третий – это вопрос безопасности пищевых продуктов. Они говорят: «Мы уже знали это, но мир начинает это видеть».

Отметив, что Турция пытается «провести сбалансированный процесс» в Черном море, Чонкар указал, что США обеспокоены Россией:

«Есть беспокойство, но на Турцию уже давно оказывается давление: «давайте увеличим присутствие НАТО в Черном море». Мы также сталкиваемся с теми, кто выражает свое недовольство нашим строгим выполнением Монтрё. Не расстраивая нас, они говорят: «Турция должна выделиться здесь немного больше». В последнее время растут ожидания. Мы стараемся осуществлять сбалансированный процесс со странами региона таким образом, чтобы не нарушить стабильность и безопасность Черного моря».

Издание «Айдынлык»

То есть правящая элита Турции отчётливо понимает, что США стремятся дестабилизировать Причерноморье в целом и втянуть в конфликт её саму, если она пойдёт на уступки в этом вопросе. Напомним, что конвенция о проливах Монтрё была подписана в 1936 году. Это также международная конвенция, которая дает Турции право контролировать Стамбул и пролив Дарданеллы и регулировать проход военных кораблей.

Босфорский пролив

Конвенция дает Турции полный контроль над проливами и гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время. Конвенция ограничивает проход военных кораблей, принадлежащих странам, не имеющим никакого отношения к побережью Черного моря. Условия конвенции, особенно право доступа к Средиземному морю для военно-морского флота Советского Союза, были предметом дебатов в течение многих лет.

Тем не менее, данный документ заменил конвенцию о проливах, предусмотренную Лозаннским договором в 1923 году и полностью восстановил суверенитет Турции, к чему с самого начала призывала Советская Россия, а затем СССР. С этим соглашением обязанность Международной комиссии по проливам, куда входили страны Антанты, была прекращена.

Теперь же Вашингтон старается вернуться обратно к ситуации 1923 года, возложив уже на НАТО право распоряжаться проливами, поставив тем самым Анкару в подчиненное колониальное положение, наращивая на неё давление посредством милитаризации островов в Эгейском море со стороны Греции, проведением совместных учений и патрулирования северных районов Сирии с курдскими силами РПК / YPG.

В ответ на эти действия Белого дома министр иностранных дел Чавушоглу отметил, что до и после начала войны они держали каналы дипломатии и диалога открытыми, пишет издание Dha.com.tr, и высказал следующее о международной политике Турции:

«Тщательно выполняя Конвенцию Монтрё, мы предотвратили эскалацию в Черном море. Под руководством нашего Президента мы совместно с ООН реализовали «Стамбульское зерновое соглашение», и на мировые рынки вышло более 13,5 млн тонн зерна. Опять же, благодаря дипломатии лидеров, проводимой нашим Президентом, мы сделали возможным обмен пленными, мы дали возможность России вернуться к зерновому договору. Опять же, мы постоянно встречаемся с официальными лицами Росатома и Международного агентства по атомной энергии в Стамбуле, чтобы обсудить озабоченность по поводу Запорожской атомной электростанции. Да, конечно, это важно, потому что вы знаете, что мы провели какие-то специальные встречи в Турции, когда возникла и атомная электростанция, и угроза применения ядерного оружия или тактического ядерного оружия. Но в дополнение ко всему этому у нас есть очень много открытой и закрытой дипломатической деятельности, и мы будем продолжать это делать».

издание Dha.com.tr

То есть, используя миротворческую риторику, Анкара показала, что не намерена пересматривать конвенцию Монтрё и терять тем самым контроль над проливами, и полна решимости – продолжить прежнюю линию на невмешательство в российско-украинский конфликт. Теперь правящая элита стала ревностной защитницей конвенции, хотя только недавно выражала желание её пересмотреть, так как одновременно она вводила еще и низкие пошлины, что подтолкнуло турок даже к строительству обходного канала.

В качестве такой серьезной перемены в позиции турецкого руководства стало неожиданное оправдательное решение Высшего уголовного суда, вынесенное 20 декабря в отношении 103 отставных адмиралов. Как пишет турецкое издание Medyascope.tv, они в своё время коллективно выступили в своём обращении против пересмотра руководством страны конвенции Монтрё, за что и были обвинены Главной прокуратурой по статье под названием «Сговор в совершении преступления», по которой им светило по 12 лет заключения.

издание Medyascope.tv

Хотя Эрдоган и выступил формально против такого вердикта, но в целом это является реакцией и своеобразным сигналом Анкары Вашингтону, что теперь уж точно никакой ревизии прежних соглашений по проливам не будет. Происходит даже такое примирение с отставными представителями генералитета армии и флота с попыткой опереться на военную и патриотическую часть общества, которая считает себя обманутой со стороны США.

Сейчас, например, активно тиражируется мнение умершего девять лет назад адмирала Сонера Полата, лидера партии «Родина», который перед смертью предупредил, что Турция оказалась в ловушке в Черном море и почти потеряла Средиземноморье, отдав всё своему сопернику – Греции.

«Было бы большой ошибкой браться за новые задачи в Черном море», — сказал Полат, обратив внимание на надвигающуюся угрозу следующим образом: «Давайте вспомним, что они ввели Турцию в Черное море, назвав это ответом на советскую угрозу. Мы создали базу подводных лодок в Эрегли. Говорилось, что «зоной дежурства ВМС Турции является Черное море». Что произошло, когда мы были заперты в Черном море, они оставили всю инициативу в Эгейском море и Восточном Средиземноморье – Греции. Затем Греция начала использовать эти районы миссий НАТО против нас как свое суверенное право. Потом мы увидели, что застряли здесь, проснулись вот так, может быть, мы бы не проснулись без Кипра, мы сразу открылись Эгейскому морю… Мы заплатили огромную цену за то, что были ограничены Черным морем. Теперь взять на себя новые задачи в Черном море означает взять на себя ответственность против России. Это тоже большая ловушка. Мы уже попали в эту ловушку, и жизнь научила нас идти от Черного моря к Эгейскому».

адмирал Сонер Полат

Турецкая пресса уже открыто пишет, что «США продолжают свои атаки, чтобы превратить Черное море, единственное море в мире, по которому они не могут комфортно путешествовать, в зону горячего конфликта. НАТО, которая вошла в Черное море в 2004 году, включив Болгарию и Румынию в альянс, активизировала свое присутствие с 2018 года».

И действительно, еще на брюссельском саммите альянса в 2018 году было принято решение об увеличении военного присутствия. Увеличено количество патрулей и учений. Впервые после холодной войны британский эсминец HMS Diamond вошел в Черное море. В Румынии был установлен противоракетный щит, развернута первая наземная версия системы AEGIS. Было решено развернуть в Румынии самолеты-разведчики с силами НАТО численностью 5000 человек. Болгария выделила базы Соединенным Штатам. В то время как американские ракетные эсминцы часто входят и выходят из Черного моря, самолеты-шпионы обеспечивают постоянную разведку.

Поэтому дискуссия по пересмотру конвенции Монтрё лишь инструмент воздействия на Эрдогана и реакция Вашингтона на создание совместно с Россией газовой монополии и биржи, которая будет устанавливать цены на голубое топливо для Европы и всего мира. Плюс Анкара стала постепенно двигаться через ШОС в сторону сближения с Ираном и Китаем, выражая заинтересованность в создании единого рынка «Большой Евразии».

То, что отношения между союзниками по НАТО явно портятся, говорит и решение Кассационного суда Швеции об отказе в выдаче редактора газеты «Today’s Zaman» Бюлента Кенеша в Турцию, который являлся сторонником Гюлена и был соучастником попытки государственного переворота 2016-го года. Белый дом не спешит с экстрадицией боевиков РПК / YPG и заговорщиков из FETÖ, затягивая переговоры о продаже истребителей F-16.

По сути, мы становимся свидетелями активизации кампании по решительному сдерживанию Турции как региональной державы, которая стала своим усилением угрожать интересам США, ЕС и Израиля в Причерноморье, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Поэтому следует ожидать усиления давления на Эрдогана в преддверии парламентских и президентских выборов, так как Запад начинает разыгрывать еще и карту «преследования оппозиции», что неминуемо будет разрушать «единство» в НАТО.