США манят Сербию «демократией» и обещают оторвать от России

01.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

США намерены оказывать противодействие влиянию России на Балканах. Об этом заявил кандидат на пост нового посла США в Сербии Энтони Годфри во время слушаний в Сенате.

Напомним, что Годфри служил заместителем посла США в Москве и считался куратором «несистемной оппозиции». Американец окончил Калифорнийский университет и владеет русским, турецким и сербским языками.

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На слушаниях в Сенате во вторник Годфри подчеркнул, что после дипломатической службы в Москве он «в полной мере осознает агрессивное поведение России, ее злонамеренное влияние и кампанию дезинформации, которую она проводит в Европе», и что Соединенные Штаты прилагают большие усилия для противодействия этому.

Годфри заявил, что главной задачей американского посольства в Сербии будет заключение соглашения между Белградом и Приштиной (сейчас США открыто поддерживают албанских сепаратистов, добивающихся признания самопровозглашенного Косово).

«Мы работаем над этим в Белграде, Приштине, Вашингтоне и Брюсселе, чтобы найти путь для Сербии и Косово, отойти от контрпродуктивных шагов, к которым прибегают обе стороны. Участники переговоров должны двигаться вперед, и наша работа заключается в том, чтобы сделать это возможным», – цитирует дипломата сербское издание Informer.

По его словам, в стратегических интересах Соединенных Штатов превратить Сербию в «современную, демократическую и европейскую нацию».

Член комитета Сената по иностранным делам от Демократической партии Джин Шахин выразила обеспокоенность недавней передачей российских боевых машин в Сербию. По словам Шахин, Москва хочет влиять на ситуацию в Сербии и, вдобавок, она пугает другие страны Балкан, учитывая «роль Сербии в войнах 1990-х годов».

Годфри в ответ заверил, что будет побуждать Сербию двигаться на Запад, а это включает «нормализацию отношений с Косово».