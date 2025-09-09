США на пороге объявления войны Венесуэле – Скотт Риттер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время может спровоцировать полномасштабную войну против Венесуэлы.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рубио с самого начала выступает против Венесуэлы. Он говорит, что тесные связи Мадуро с Россией делают Венесуэлу угрозой национальной безопасности США, достойной военного вмешательства. И с тех пор он постоянно выступает за военное вмешательство. А сейчас Рубио стал не только госсекретарём, но и советником по национальной безопасности – и может действовать вне контроля Конгресса. Например, проводить тайные операции, и так далее», – сказал Риттер.

Он напомнил, что в прошлый раз подобное назначение в США закончилось государственным переворотом в Чили.