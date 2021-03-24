США намерены сорвать создание российской базы в Судане

24.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты попытаются помешать реализации недавно подписанного РФ соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения военных кораблей в Судане.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт и специалист по Ближнему Востоку Юрий Лямин.

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«Такие шаги очень настораживают американский политикум. Дело в том, что США давно пытаются расширить влияние на Африку, в том числе и на Судан. Важно понимать: им не нужны земли – США нужны редкие африканские ресурсы. Потому американцы пытаются купить лояльность местных элит. Например, недавно Судан вычеркнули из американского списка угроз, заодно сняли санкции. И теперь США могут по принципу кнута и пряника работать с правительством Судана. Например, обещать инвестиционную помощь – и тут же угрожать вернуть санкционное давление», – сказал эксперт.

По его словам, не исключены новые антироссийские санкции уже за Судан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», фрегат Черноморского флота пришел к месту будущей российской базы на Красном море.

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