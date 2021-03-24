Подпишись на рассылку
24.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

США намерены сорвать создание российской базы в Судане


Соединенные Штаты попытаются помешать реализации недавно подписанного РФ соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения военных кораблей в Судане.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт и специалист по Ближнему Востоку Юрий Лямин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Такие шаги очень настораживают американский политикум. Дело в том, что США давно пытаются расширить влияние на Африку, в том числе и на Судан. Важно понимать: им не нужны земли – США нужны редкие африканские ресурсы. Потому американцы пытаются купить лояльность местных элит. Например, недавно Судан вычеркнули из американского списка угроз, заодно сняли санкции. И теперь США могут по принципу кнута и пряника работать с правительством Судана. Например, обещать инвестиционную помощь – и тут же угрожать вернуть санкционное давление», – сказал эксперт.

По его словам, не исключены новые антироссийские санкции уже за Судан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», фрегат Черноморского флота пришел к месту будущей российской базы на Красном море.

Читайте также: США недовольны – Россия получила «ключи от Африки».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть