20.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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США очертили Украине «красные линии»

США не дают президенту Украины Владимиру Зеленскому перешагнуть «красные линии» в вопросах Донбасса.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предостерегает Зеленского от уступок России, которые ему «дорого обойдутся».

«Мы уперлись по вопросам безопасности и это означает будущее обострение на фронте, потому что русские всегда действуют одинаково – какое бы перемирие не объявлялось, они всегда подгоняют планку насилия выше именно под дату переговоров, а потом, если сорвались их требования, они обязательно обостряют обстановку, так сказать «заплатите нам цену кровью, если несговорчивые».

Так будет и дальше, потому что российско-украинский конфликт очень далек от завершения. Россия не пойдет на уступки, а мы, как бы ни хотели, Зеленский уже понял, что уступки в вопросах безопасности очень дорого ему обойдутся и внешне и внутренне. Потому он на это не пойдет. А я так вижу, что США в лице Волкера очень предостерегают его от нарушения этих «красных линий», – заявил Арестович.

Ранее прибывший на Украину Курт Волкер заявил, что в Донбассе нет условий для реализации формулы Штайнмайера, по которой ЛНР и ДНР должны провести выборы и получить спецстатус.

Вчера стало известно, что после срыва встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский отправится в США для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трапом.

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