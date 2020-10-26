26.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Оппозиция, Политика, Россия, США
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США осознали, что Лукашенко остается


Президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось нейтрализовать угрозу, исходящую от майданщиков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил российский политолог и бывший председатель правительства ЛНР Марат Баширов.

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По его словам, у белорусского протеста, несмотря на «ультиматумы Тихановской», уже не будет реального развития.

«Белоруссия на самом деле уже вышла из зоны такого острого конфликта. И господину Лукашенко удалось нейтрализовать ту группу людей, которые в Минске гуляют. Именно гуляют, не протестуют», – считает Баширов.

Он говорит, что Лукашенко прислушивается к российским консультантам, которые «с одной стороны кнут, с другой – морковка».

«И эта технология работает, она убеждает Запад, что не все так однозначно. Звонок Госсекретаря США господина Помпео, который сам позвонил Лукашенко, это же признание того, что США осознают – Лукашенко остается и нужен диалог. Это тоже влияет на оппозицию, на тех, кто собирался сделать что-то экстремальное. Это сильный сигнал», – считает эксперт.


Впрочем, он полагает, что Белоруссия в зоне турбулентности будет еще года три, пока Лукашенко не уйдет из власти и не пройдут новые выборы.

При этом политолог говорит, что белорусский президент «столько раз уже обводил всех вокруг пальца, что никто не возьмется сказать, что у Лукашенко на самом деле в голове».

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