03.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Россия и Соединенные Штаты продолжают активно торговать друг с другом, несмотря на введенные Вашингтоном санкции.

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал посол США в Москве Джон Хантсман.

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«90% нашей торговли не затронуты санкциями. А США остаются самым крупным инвестором в российскую экономику. Между нашими деловыми кругами тесные связи, есть много историй успеха», – сказал дипломат.

«В России представлена почти тысяча американских компаний. А в США работает множество талантливых российских предпринимателей. И есть все основания думать, что сотрудничество может быть еще немного расширено с целью углубления нашего диалога в области торговых отношений. И это может способствовать нахождению путей решения и некоторых политических вопросов», – резюмировал Хантман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что зря надеялись на антироссийские санкции Запада.

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