США помогли российским аграриям санкциями

11.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Рекордным показателям российского сельскохозяйственного экспорта и продуктов питания способствовали американские санкции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

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По его словам, санкции спровоцировали рост импортозамещения, а кроме того для российских аграриев на руку оказались торговые войны США с Китаем.

«Получилось так, что Пекину ничего не оставалось, как искать себе новых торговых партнеров, что в итоге привело к открытию китайских границ для мяса птицы, а затем и постепенного открытия границ для свинины», – отмечает эксперт.

По его словам, на динамику экспорта в дальнейшем повлияет множество факторов.

«Урожайность сельхозкультур в России и мире, изменение мировых цен на отдельные виды продукции, темпы восстановления отношений между США и Китаем, фактический спрос и возможности покупателей. Хотя в целом, конечно, объемы экспорта продолжат увеличиваться и далее. Это одна из тех статей дохода, которая имеет значительный потенциал роста», – резюмировал Коренев.

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