Северный Кавказ остался без бандподполья

11.03.2021, Москва, Олег Кравцов

За прошедшие 10 лет количество террористических атак, совершенных на территории России, снизилось в 260 раз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

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«С 1990 по 2006 год в нашей стране было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тыс. мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать. Без преувеличения скажу: под угрозой было будущее России», – вспоминает Бортников.

По его словам, государство предприняло исчерпывающие меры для выправления этой ситуации, что позволило «более чем в 200 раз!» снизить количество террористических атак.

«Обратите внимание, например, на Северный Кавказ, который еще 5-10 лет назад отпугивал гостей наличием активного бандподполья, а теперь входит в число наиболее популярных туристических направлений России», – отмечает директор ФСБ.

Он добавил, что за последние 10 лет не допущено около 200 терактов.

«Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году – уже около 80%, а в 2020 году – 96%. За этот же период количество совершенных в стране ПТН, носящих насильственный характер, т.е. взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз! (с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году)», – подчеркнул Бортников.