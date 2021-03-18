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18.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, США
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США продолжают искать «руки Москвы»


В обнародованном накануне скандальном интервью президента США Джо Байдена, назвавшего убийцей российского коллегу Владимира Путина, докладе разведки США не приводится доказательств якобы вмешательства Москвы в американские выборы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор Росссийского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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«Обращает на себя внимание, что доклад разведки США, приписывающий Москве попытки повлиять на исход выборов 2020 года, появился после того, как предыдущая администрация заявила о том, что никакого серьезного вмешательства в выборы со стороны России не было. Таким образом, тема «руки Москвы» становится предметом продолжающегося внутриамериканского спора, в котором президент Байден пытается дезавуировать позицию своего предшественника», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, эта история имеет скорее политический, чем правовой контекст, поскольку какая-либо доказательная база предполагаемого российского вмешательства в выборы 2020 года в докладе разведки США отсутствует.

«Любое вмешательство предполагает целенаправленное использование тех или иных приемов и технологий для адресного воздействия на определенную целевую аудиторию. К примеру, такими инструментами могут стать фейковые аккаунты, рассылающие сообщения ботов. Однако те или иные статьи или заявления, в которых высказываются аргументы за или против Дональда Трампа или Джо Байдена, никак не подпадают под категорию вмешательства», — считает политолог.

Также он говорит, что попадание России в один список с Ираном, ливанским движением «Хезболла», Кубой и Венесуэлой, в то время как в перечне внешних сил, пытавшихся повлиять на исход выборов, отсутствует сегодняшний главный противник США — Китай, делает документ еще более недостоверным.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол РФ покинул Вашингтон после оскорбительных заявлений Байдена.


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