США пытаются консолидировать Запад для новой холодной войны

22.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Невзирая на кажущиеся отличия старой и новой администрации США, Вашингтон последовательно ведёт мир к расколу по идеологическому признаку, чтобы сплотить Запад в холодной войне против России и Китая.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на, казалось бы, контраст между администрациями Байдена и Трампа, они говорят об одном и том же – о том, что Америка отчаянно стремится проталкивать глобальный раскол по идеологическому признаку, что демократии должны сплотиться вокруг США, а с другой стороны будет мир, который возглавляет Китай и Россия.

Байден в своём выступлении [на Мюнхенской конференции] заявил: «Мы находимся на переломном моменте, и от этого момента будет зависеть, победим мы или победят они», – сказал эксперт.

Он отметил, что США, начиная с Трампа и по сей день, консолидируют Запад для холодной войны против Китая и России.

«Я специально сравнил это выступление Байдена с прошлогодним выступлением Помпео о том, что демократии победят. И для того, чтобы демократии победили, необходимо, чтобы союзники США сплотились вокруг США – это американская программа. Тут речь идёт не о глобализме, а о консолидации Запада в понимании холодной войны», – заключил Суслов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в США и НАТО не намерены отказаться от соперничества с Россией.