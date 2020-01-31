США пытаются помешать возродить СССР – Огрызко

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев, а также последующие встречи с руководством Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана – это свидетельство стремлений Штатов не допустить возрождения Советского Союза под главенством России.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это неслучайно и это попытка американской дипломатии дать этим странам, я не имею в виду, собственно, Украину, потому что тут все понятно, дать сигнал или надежду на то, что в случае, если вы, дорогие друзья, будете постепенно переходить к нормальным цивилизованным формам управления обществом и странами, вы можете рассчитывать на нашу поддержку.

Мне кажется, это спокойная, целенаправленная, долгоиграющая стратегия американцев, которые начинают понимать, что если этого не делать, то мечта Владимира Владимировича Путина о восстановлении СССР станет реальностью. То есть этому нужно противодействовать.

Я очень рад тому, что наконец-то в Америке начинают это понимать, а не делают вид, как это делают наши западноевропейские партнеры, что с Россией можно договориться, ее можно в чем-то убедить и так далее. Американцы уже поняли, кажется, что тут нужно действовать по-другому», – заявил Огрызко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял приглашение российского коллеги Владимира Путина встретиться на выходные в Сочи, отдав предпочтение встрече с Майком Помпео.