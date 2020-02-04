04.02.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия, США, Украина
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США пытаются сорвать интеграцию на постсоветском пространстве


Турне госсекретаря США Майка Помпео по ряду постсоветских стран направлено против интеграционных процессов на территории бывшего СССР.

Такое мнение в комментарии «Известиям», передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал руководитель центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев.

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Он полагает, что Вашингтон стремится «ослабить интеграционную динамику на постсоветском пространстве».

«С точки зрения американцев, это был своевременный визит, Помпео прозондировал почву, раздал обещания. В Центральной Азии интерес американцев связан с Афганистаном, решением логистических вопросов. США заинтересованы в том, чтобы затормозить на постсоветском пространстве интеграционные процессы, учитывая объективные сложности, которые существуют. Еще Хиллари Клинтон на посту госсекретаря заявила, что США не позволят создать что-то подобное Советскому Союзу на постсоветском пространстве», – подчеркнул политолог.

При этом он говорит, что в целом визит Помпео был достаточно успешным.

«Где-то он просто обозначил позицию США и заинтересованность в решении тех или иных вопросов. Например, как на Украине, пообещал увеличение военной помощи, где-то пофлиртовал, как, например, в Белоруссии, дав Лукашенко дополнительные карты для осуществления белорусского варианта многовекторной политики. В регионе Центральной Азии подчеркнул особые отношения с Казахстаном, а также слетал в Узбекистан в преддверии более активной фазы обсуждения перспектив возможного присоединения Ташкента к ЕЭАС», – сказал Соловьев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Помпео обнулил слова Лукашенко о суверенитете.

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