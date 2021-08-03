США пытаются вместо наскока взять Белоруссию осадой

03.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты не оставили попыток раскачать ситуацию в Белоруссии, о чем свидетельствует недавний визит самопровозгласившей себя «победителем выборов президента» и «лидером белорусской нации» Светланы Тихановской в Вашингтон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Поездка имеет символическое значение. Американцы подогревают протестные настроения в Белоруссии. Намекают Москве и Минску, что Белоруссию в покое не оставят. Да, оппозиция в прошлом году не сумела достичь успеха, но попытки раскачать страну продолжатся. Тактика изменилась – вместо наскока будет осада, но цели у Вашингтона прежние», – сказал Жарихин «Известиям».

В свою очередь руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич напоминает, что в последнее время много говорилось о том, что на Западе списали Тихановскую.

«Видимо, США решили подержать ее, публично продемонстрировать свою поддержку. Тем не менее перспектив внутри Белоруссии у бывшего кандидата в президенты мало. У нас есть перед глазами пример венесуэльского Гуайдо. Его тоже любят и принимают в США, но на родине дело не идет», говорит Межевич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Тихановская похвасталась, что президент США Джо Байден угостил ее печеньками.

При этом в СМИ посчитали, что американский лидер отработал на Тихановской методы цирковой дрессуры.