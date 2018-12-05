Госдеп собирается перекрыть кислород русским кораблям по всему миру

05.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Страны Запада могут закрыть свои морские порты для судов, которые заходили в порты Крыма или Российской Федерации.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам американского чиновника, это стало бы ответом Запада на инцидент вблизи Керченского пролива, который произошел 25 ноября.

«Если корабли направляются в российские порты в Азовском море или, возможно, в Крыму, европейские страны и США должны запретить им заходить в наши порты. То есть, если вы заходите в российский порт Новороссийск, вы не можете зайти в Гамбург, например. Я думаю, что западные страны должны обговорить эту идею», – заявил Кент.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную Раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.