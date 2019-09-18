США угрожают исключить РФ из международной финансовой системы

18.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Антироссийские санкции, которые ввел Запад, не повлияли на проводимую Российской Федерацией политику.

Об этом в интервью Первому каналу Грузии заявил и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор.

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«Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым», – сказал дипломат.

По его словам, есть более широкие санкции, которые могут ввести против России.

«С одной стороны, есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов, которые мы можем задействовать против России. Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги.

Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это ее исключение из международной финансовой системы. Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция – плата для Путина», – пригрозил Тейлор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что зря надеялись на антироссийские санкции Запада.

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