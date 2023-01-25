США ужесточают контроль над проворовавшейся Украиной

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США следят за тем, чтобы поставляемое Украине оружие и прочая помощь не разворовывалась и не попадала в третьи руки. Кроме того, в Вашингтоне приветствуют недавние увольнения высокопоставленных украинских чиновников.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем продолжать работать над тем, чтобы предоставляемая нами помощь подпадала под этот надзор – помощь в области безопасности, гуманитарная помощь, экономическая помощь – и когда дело доходит до этой помощи в области безопасности, чтобы гарантировать, что все, что мы предоставляем, соответствует нашим законам, международному гуманитарному праву и другим применимым требованиям. И, конечно, в соответствии с уважением к правам человека и демократическим ценностям, которые мы разделяем с нашими украинскими партнерами», – сказал представитель Госдепа.

По его словам, речь идет он надежной системе надзора и подотчетности.

«Мы благодарим Конгресс за предоставление нам дополнительных ресурсов для обеспечения того, чтобы мы могли осуществлять этот надзор, и это разговор, в котором мы регулярно участвуем с нашими кураторами из Конгресса», – заявил Прайс.

Так он прокомментировал недавний скандал, связанный с закупками в Минобороны Украины.

«Мы приветствуем быстрые и решительные действия президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и средств массовой информации по противодействию коррупции, обеспечению эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок и привлечению лиц, пользующихся общественным доверием, к ответственности, когда они не выполняют обязательства и обязанности, которые возложены на них», – добавил американский чиновник.