24.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
биооружие, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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США возродили производство биологического оружия – секретарь Совбеза РФ

Некоторые страны, размещающие свои биолаборатории по всему миру, фактически возродили биологическое оружие и создали...

Некоторые страны, размещающие свои биолаборатории по всему миру, фактически возродили биологическое оружие и создали угрозу для всех государств.

Об этом в ходе IX Московской конференции по международной безопасности заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с COVID-19. Есть и другие эпидемиологические угрозы. При этом отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», – сказал он.

Николай Патрушев также подчеркнул, что американские биолаборатории не только лишают суверенитета ряд государств, в которых расположены, но и несут угрозу всему миру.

«В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран.

Их деятельность строго засекречена и ведёт к утрате суверенитета в сфере биологической безопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся», – добавил секретарь Совбеза.


Напомним, ранее бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян разрешил размещение на территории страны биолабораторий США, которые потенциально будут работать против России.

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