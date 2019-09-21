США задабривают Лукашенко, чтобы не допустить появления российской базы

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

США заинтересованы в том, чтобы не допустить присутствия российских военных в Белоруссии и поэтому меняют свое отношение к этой стране.

Об этом в интервью белорусскому оппозиционному агентству Tut.by заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь об изменении нашего подхода — уходе от изоляции Беларуси и от этого неудачного ярлыка, который навесили на вашего президента много лет назад, — «последний диктатор Европы». Важно строить отношения с Минском так, чтобы не вызывать явного беспокойства в Кремле, чтобы они не решились на шаги, вроде аншлюса, чтобы уровень угрозы для Беларуси не повышался», – сказал Хаджес.

Он намерен посетить Белоруссию, поскольку считает ее положение на карте стратегическим (ранее в Киеве заявляли, что Минск из-за союзных отношений с Москвой является единственным препятствием для создания т.н. «Балто-Черноморской дуги» – нового антироссийского пояса, – прим. ред.).

«Когда я смотрю на карту, это большая страна, которая граничит с Польшей, Украиной, Литвой и Латвией, как и с Россией, она находится в очень важном месте. Мне кажется, в интересах укрепления безопасности — способность Беларуси действовать как суверенной и независимой стране, на территории которой нет постоянного присутствия российских войск. Если Беларусь сможет сохранить независимость и суверенитет, это понижает температуру и тревогу наших союзников в Восточной Европе», – сказал Хаджес.

Он признает, что белорусская армия уже интегрирована с российской.

«Недавние учения «Щит Союза» это показывают. Я не наивен на этот счет. Но факт и то, что в казармах Беларуси не сидят российские войска. И будет хорошо, если ваш президент сможет сохранить эту ситуацию. Я видел за последнее время несколько действий вашего президента, которые показывали, что страна хочет укрепить свой суверенитет», – сказал Хаджес.