США захватывают все богатства Казахстана буквально «за бусы»

Казахстан превращается из относительной – в абсолютную колонию Запада, что явственно видно по захвату месторождений редкоземельных металлов американскими корпорациями.

В начале сентября в Астане ожидается приезд делегации американских конгрессменов, которые буквально будут пропихивать местной элите стеклянные бусы в обмен на передачу им на безвозмездной основе крупных запасов стратегических минералов страны. Эмиссары хотят заявить о намерениях отменить дискриминационную поправку Веника, введённую еще в отношении СССР, но в обмен на получение безграничных прав на проведение геологоразведки и возможности освоения и вывоза сырья в неограниченных масштабах.

Уже 34 года Белый дом водит у физиономии местной верхушки этой морковкой, обещая убрать ограничения на ведение торговли, требуя взамен различные преференции для своих компаний. Такое уже проделывал Буш старший и Клинтон с Назарбаевым, когда через заключение кабальных Соглашений о разделе продукции (СРП) и контрактов по недропользованию они захватили ведущие месторождения нефти и газа на Западе Казахстана в 90-е годы.

И сейчас аналогичная операция проворачивается с Токаевым, только уже с залежами редкоземельных металлов – «нефти 21 века» и с такими же катастрофическими последствиями для экономики, экологии и местного населения.

В Астане правда обманываться рады… и то, что такой старый трюк янки провернут в очередной раз, сомневаться не приходится. Акорду даже не смущает факт введения Трампом пошлин для РК в 25%, что является проявлением целенаправленного унижения.

В действительности история с консорциумами, неравноправными договорами и СРП повторяется уже сейчас на примере создания совместного предприятия (СП) по проведению масштабной геологоразведки, в котором казахстанская компания Казгеология имеет долевое участие в 25%, а американская Cove Kaz Capital Group – 75%. Средства, вкладываемые в разведку и добычу также будут идти от янки, а значит казахстанское участие чисто для прикрытия и предоставления ещё советской базы исследований недр.

Подписание соглашения о создании СП с американской Cove Kaz Capital Group

Еще одна казахстанская горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» будет на подхвате у американцев для обеспечения логистики, энергетики и вспомогательного обслуживания. А пока на поверхности обследование залежей редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области.

Но главным призом для Вашингтона является месторождение «Жана Казахстан» в Карагандинской области, где уже обнаружены 1 млн тонн церия, лантана, неодима и иттрия, а прогнозные ресурсы доходят до 20 млн тонн. При этом глубина залегания всех этих богатств около 300 метров, а концентрация очень высокая – это в среднем 700 граммов редкоземельных металлов на тонну породы. Разработка этого засекреченного в советское время месторождения выводит РК сразу на третье место в мире по запасам РЗМ, из-за чего и начался весь этот сыр бор.

Но у западных компаний нет передовых и эффективных технологий добычи, в отличие от тех же китайцев, а значит, – гарантированное массированное использование ядохимикатов и огромное количество радиоактивных пустых пород, так как залежи РЗМ идут вместе с цезием и торием.

Поэтому это означает уничтожение всего живого, а также грунтовых вод на сотни километров вокруг. С учётом того, что рядом находится курортный Каркаралинск, то катастрофа будет сравнима с нынешним отравлением Каспия.

Более того, скорее всего, сейчас готовится документ наподобие украинского о передаче в пользование американским компаниям всех наиболее перспективных месторождений РЗМ с отказом от налогообложения с предоставлением всех преференций. А это означает полное колониальное освоение РК.

Правда, с учётом того, что вскоре в Алма-Ате появится самое большое консульство США в ЦА, то можно говорить о захвате и использовании РК в качестве форпоста для дальнейшей экспансии. И тут для освобождения казахам потребуется та же антиколониальная борьба, которую проводили народы Западной Африки, чтобы избавиться от американского и французского рабства.