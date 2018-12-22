США запугивают Украину «мультиканальным вмешательством»

22.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация планирует всеми возможными способами повлиять на исход выборов, который пройдут на Украине.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, отвечая на вопрос, к чему, по его мнению, должны быть готовы украинцы накануне выборов.

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“Я уверен, что Россия планирует мультиканальное вмешательство в предвыборный процесс в Украине, как это было в Крыму в феврале 2014 года. Мы уже видим локальную агрессию на земле и на море. Без сомнения, будут цифровые атаки, акции массовой дезинформации, будут попытки создавать псевдоавтономные образования, как это было с попыткой создать Одесскую народную республику, к сожалению, предполагаю продолжение заказных убийств активистов накануне выборов”, – сказал американский дипломат.

При этом он сомневается, что можно будет увидеть “массовую и открытую интервенцию России в Украину”, но тут же добавляет, что интервенция “и так продолжается уже пять лет”.

“На саммите G20 в Аргентине Владимир Путин сказал, что не будет вести переговоры с действующим президентом Украины. То есть это свое­образный месседж украинцам от него: хотите мира — не выбирайте Петра Порошенко. Хотя украинцы вряд ли уж так послушают Путина, скорее поддержат Порошенко именно по этой причине. Но сам факт заявления — уже знак вмешательства в украинский избирательный процесс. Эскалация войны у берегов Керчи — еще один признак влияния на выборы”, – утверждает Хербст.

Напомним, что выборы президента Украины намечены на конец марта 2019 года.

Ранее “ПолитНавигатор” рассказывал, как Хербст устроил истерический хохлосрач на ТВ.

Также он утверждал, что украинский москитный флот напугает Россию, а также говорил, что было бы неплохо повесить на Россию протесты “желтых жилетов” во Франции.