14.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Украинский москитный флот напугает Россию – американский дипломат подталкивает Киев к войне

Украинские военно-морские силы нуждаются в небольших кораблях, против которых будут бессильны ВМС России.

Об этом в эфире киевского “Радио Новое время” заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США уже предложили Украине корабли, но были некоторые осложнения с этим с украинской стороны. Я не военный человек, хотя я что-то знаю о безопасности. Я думаю, Украине сейчас нужны эти небольшие корабли, москитный флот. Я думаю, что такое вызовет тревогу у России, потому что они представляют, какая это проблема для их катеров на Азовском море», – сказал Хербст.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 25 ноября во время попытки украинских кораблей прорваться в Азвоское море российские пограничники задержали два катера и буксир ВМС Украины.

Среди задержанных оказался автор «волчьей стратегии» украинского флота Роман Мокряк, назвавший новые катера ВМС Украины «волчатами», которые, «объединившись в стаю», смогут поражать даже самые современные российские корабли.

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