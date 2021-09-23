США затянули в свой альянс стратегического партнера РФ

23.09.2021 17:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Вашингтон готовит два военно-политических блока, направленных против Китая.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас абсолютно чётко выстраиваются два альянса против Китая, первый – AUKUS, который вызвал скандал, а про название второго, мы будем говорить через несколько дней, когда состоится саммит. Это более неприятный для нас альянс, потому что туда входит Австралия, США, Япония, что не так приятно, учитывая, что у нас с ними территориальные противоречия. А что совсем нехорошо – туда входит Индия, у которой особые отношения с Россией», – отметил Юсин.

«Этот альянс против Китая и только против Китая, речи о России нет. Но тем не менее, факт того, что наш традиционный партнёр Индия дрейфует туда, не очень хорошая новость», – отметил эксперт.

Кроме того, обозреватель подчеркнул, что при союзнических отношениях с США, Индия остаётся традиционным партнёром России и продолжает закупку российского вооружения и другое сотрудничество.

«С другой стороны, показательно, что главный российский силовик Алексей Патрушев, совсем недавно был с визитом в Дели, причём его в отличии от главы ЦРУ, который прилетел на следующий день, принимали на самом высоком уровне, его принимал премьер-министр Индии Моди», – обратил внимание Юсин.

«Индию мы просто так не оставим, и Индия нас не оставит. Я знаю, что Индия заинтересована в том, чтобы сохранить себя на российском направлении. Самое главное, что Индия отстояла от Америки российские С-400. Индия как союзник США покупает у нас С-400, но в отличие от Турции никто не шумит, потому что индийцы, когда нужно, могут чётко сказать: «Это наша зона ответственности, и входит в то, как мы видим национальный суверенитет. Ребята, не лезьте». Американцы это поняли и отстали», – заключил обозреватель.

Напомним, ранее в Австралии подтвердили односторонний разрыв контракта века», подписанного в 2016 году Австралией и французской компанией с государственным участием «Наваль Груп» на постройку двенадцати дизельных субмарин на сумму около в 56 миллиардов евро.