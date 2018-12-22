«Стабильно жёстко», – боец о ситуации на южном фронте ДНР

22.12.2018, Донецк, Александр Гусар

ВСУ давно готовы к применению химического оружия, чтобы спровоцировать наступление в Донбассе, Киев только ждёт отмашки с Запада.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военнослужащий НМ ДНР Алексей, позывной «Толстый».

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ПолитНавигатор.: Мы сейчас находимся на Мариупольском направлении недалеко от линии соприкосновения, как вы можете охарактеризовать обстановку здесь?

Алексей: Стабильно жёстко. Обстрелы постоянно.

П.Н.: И что применяют?

Алексей: Всё, начиная от крупнокалиберных пулемётов и заканчивая ствольной артиллерией, но в основном миномёты и БМП-2.

П.Н.: Когда чаще, в ночное или дневное время?

Алексей: Системы нет абсолютно никакой. Создаётся впечатление, что они водки накидаются, проходят мимо миномёта: «О, миномёт…», кинут мину и идут дальше.

П.Н.: И как реагирует народная милиция ДНР?

Алексей: Молчим, со стрелкового миномётной батарее не сильно ответишь, а смысла тратить патроны – никакого. Если ДРГ идёт, тогда, конечно, в случае визуального контакта накрываем из стрелкового.

П.Н.: А часто ДРГ пытаются пробиваться?

Алексей: Не часто, но бывает.

П.Н.: Сейчас самый актуальный вопрос, рискнёт ли украинская армия перейти в полномасштабное наступление. По данным разведки, они сосредоточили на Мариупольском направлении мощную ударную группировку, как думаете, рискнут или нет? И вообще, как на ваш взгляд могут развиваться события на вашем участке фронта и в этой войне в целом?

Алексей: Попробовать могут, не исключено. Их президенту необходимо какое-то победоносное происшествие, чтобы повысить свой рейтинг или вообще не допустить выборы, так что всё возможно. Но мы готовы дать им достойный ответ. Я думаю, если они всё же пойдут вперёд, назад из них мало кто вернётся. Мы готовы, ждём.

П.Н.: Есть предположение, что поводом для наступления украинская армия может сделать провокацию с применением химического оружия. На ваш взгляд, насколько это возможно?

Алексей: Не исключено. Там же решают не они, а решают за них. Если из-за океана скажут – делайте, они сделают.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава ДНР Денис Пушилин озвучил данные разведки, подтверждающие подготовку ВСУ к масштабной провокации с применением химоружия. Также в МГБ Республики назвали промышленные предприятия, на которых Киев планирует осуществить диверсии.

По данным замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в результате того, что разведка ДНР сорвала планы Киева, ВСУ перенесли наступление на конец декабря.