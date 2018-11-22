Стало известно, когда окончательно прекратится транзит российского газа через Украину

22.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

«Газпром» определился с маршрутом поставки газа по «Турецкому потоку», который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах.

Об этом сообщает “Коммерсант”, уточняя, что, по сути, речь идет о маршруте «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.

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Газета указывает, что теперь придраться к проекту сложно, поскольку подход «Газпрома» полностью соответствует законодательству ЕС.

“Из опубликованных в октябре—ноябре материалов газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что «Газпром» выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке «Турецкого потока» через эти страны. В Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года и в Словакию во второй половине 2022 года”, – пишет издание.

Отмечается, что такой график строительства продолжений «Турецкого потока» позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

“Таким образом, компании предстоит договориться с НАК «Нафтогаз Украины» о сохранении транзита в 2020 и 2021 годах, причем в 2021 году речь может идти о менее 10 млрд кубометров. Но если «Газпром» захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита”, – резюмирует газета.

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