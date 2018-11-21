Турция хоронит надежды свидомитов

21.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские пропагандисты и российские либералы уже который год пытаются всех убедить, что России не под силу построить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Соответствующие заявления высмеял на своей странице в Facebook киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти идиоты неисправимы…», – написал он, прикрепив к своему комментарию скриншот скептических заявлений по поводу строительства «Турецкого потока» со стороны украинских СМИ и сторонников киевского правительства за 2015-2016 годы.

Отметим, что в июне 2018 года украинский журналист Дмитрий Гордон также заявил о том, что России не удастся реализовать в обход Украины «Северный поток-2».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что церемония завершения морской части строительства газопровода «Турецкий поток» – серьезный сигнал для Украины, как и поддержка Германией еще одного обходного трубопровода – «Северный поток-2».

Также ранее украинская журналистка Янина Соколовская заявляла о том, что после запуска Россией газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» доходность украинской ГТС упадет с трех до одного миллиарда долларов в год.