Стало известно, кто подтолкнул Зеленского к отставке Авакова

Новости Украины

Инициатором отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, занимавшего этоу должность с момента госпереворота 2014 года, стал глава офиса президента Андрей Ермак.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал обслуживающий интересы президента Украины Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, по словам которого, решение подтолкнуть Авакова к отставке готовилось два месяца.

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«Президент торопился принять важное кадровое решение, которое назрело, но готовилось оно не по инициативе президента, движущей силой отставки был Андрей Ермак», — сказал Фесенко, которого цитирует киевский журнал «Новое время».

При этом политолог считает, что уход Авакова с должности под давлением офиса президента выглядит вполне логичным.

«Главная причина — это стремление Ермака. Он убедил президента в том, что надо в конце концов взять ведомство под свой контроль, чтобы все силовые структуры были под президентом», – отмечает эксперт.

Он убежден, что пока от Авакова не стоит ожидать громких заявлений.

«Аваков возьмет паузу на какое‑то время. Рейтинг у него не очень высокий, в президенты пойти он не может. Какое‑то время Аваков будет сохранять лояльность лично к Зеленскому», – прогнозирует Фесенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», под МВД Украины националисты и геи радовались отставке Авакова.

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