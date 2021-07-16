Под МВД Украины собрались националисты и геи, чтобы порадоваться отставке Авакова

16.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Несколько десятков националистов провели акцию под зданием Министерства внутренних дел Украины в честь отставки главы ведомства Арсена Авакова.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инициатором акции наряду с другими праворадикаами стал одиозный неонацист Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собравшиеся скандировали «Аваков-черт», пели песни, танцевали и даже сыграли в мини-футбол под стенами МВД.

Интересно, что поддержать отставку Авакова пришли и представители ЛГБТ.



«Сегодня мы радуемся, потому что главный черт страны покинул свой пост. Это хороший повод собраться здесь, чтобы не митинговать, а немного порадоваться, несмотря на то, что много работы осталось дальше, учитывая, что реформа полиции была полностью провалена. Теперь у нас есть шанс, что реформа полиции таки состоится», – заявила одна из организаторов акции Екатерина Бутко.

Стерненко заявил, что Аваков должен попасть под уголовную ответственность из-за преследования обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое, по мнению националистов, происходит незаконно, а также пригрозил будущему главе МВД «следить» за его деятельностью.

«Мы сегодня тут также для того, чтобы напомнить, что мы радуемся, что Аваков ушел, но мы будем очень внимательно следить за деятельностью нового министра. Конечно, нельзя расслабляться. Если новый министр будет нарушать закон и права человека, нужно будет выходить на протесты и против него», – заявил Стерненко.

По телефонной связи к собравшимся обратилась одна из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, находящаяся под домашним арестом Юлия Кузьменко.

Акция продлилась чуть больше часа, после чего ее участники разошлись.