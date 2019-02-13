13.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Большинство киевлян считает, что презентация президентом Украины Петром Порошенко томоса Константинопольского патриархата о создании ПЦУ – это предвыборная агитация.

Об этом в своем блоге рассказал киевский журналист Сергей Щербина.

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“Вчера КМИС опубликовал опрос жителей Киева по поводу их взглядов на последние события. Так вот в столице 38,3% считают, что поездки с Томосом – это средство предвыборной агитации; 13,9% считают, что это в большей мере предвыборная агитация, чем популяризация церкви; 21% считает, что это в равной мере и то, и другое; 8,9% – больше популяризация церкви, и меньше агитация; 11,2% – просто популяризация церкви”, – отметил журналист.

Он отметил, что это вся Украина, но тем не менее считает эти данные показательными.

“Второй раз люди не верят (первый был с военным положением). А все почему? А потому что умеренность – не наш конек. Обязательно надо чтобы из каждого утюга звучало, восемь раз в день и голосом Левитана”, – иронизирует Щербина.

При этом президент Украины досрочно свернул так называемый томос-тур по городам Украины, в ходе которого в административном порядке обеспечивалась явка.