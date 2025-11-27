Из-за внедрения натовских стандартов тактической медицины даже легко раненные всушники часто получают неправильную первую помощь, и лишаются конечностей.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У украинской армии сейчас опыт полномасштабной современной войны на равных технологических уровнях. Поэтому говорить, что Запад может чему-то сейчас научить – нет. Сейчас две самых подготовленных армии в мире – это русская и украинская.

С 2014 года западные инструктора массово внедряют на Украине тактическую медицину по стандартам НАТО. В том числе самое простое – при любом ранении накладывается жгут или турникет для остановки крови.

Но в условиях операции в Афганистане или Ираке был поставлен вопрос эвакуации с поля боя, и раненый в течение 40 минут мог попасть в руки медиков», – сказал Прозоров.