Стандарты НАТО привели к огромному количеству ампутаций в ВСУ

Максим Столяров.  
27.11.2025 15:01
  (Мск) , Москва
Просмотров: 668
 
Из-за внедрения натовских стандартов тактической медицины даже легко раненные всушники часто получают неправильную первую помощь, и лишаются конечностей.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У украинской армии сейчас опыт полномасштабной современной войны на равных технологических уровнях. Поэтому говорить, что Запад может чему-то сейчас научить – нет. Сейчас две самых подготовленных армии в мире – это русская и украинская.

С 2014 года западные инструктора массово внедряют на Украине тактическую медицину по стандартам НАТО. В том числе самое простое – при любом ранении накладывается жгут или турникет для остановки крови.

Но в условиях операции в Афганистане или Ираке был поставлен вопрос эвакуации с поля боя, и раненый в течение 40 минут мог попасть в руки медиков», – сказал Прозоров.

«В условиях войны на Украине раненый может находиться и неделю до того, как он попадет на медицинский стол. А наложенный жгут – это через полтора часа ампутация.

Вот Украина внедрила к себе западные стандарты тактической медицины, и сейчас они получили огромное количество ампутаций. Просто им вдолбили в навык, что при любом ранении надо наложить жгут или турникет.

В результате человек даже при поверхностном ранении, где можно ограничиться бинтом,потом получает ампутацию конечностей. Это вот западные стандарты на Украине», – добавил он.

