Стариков рассказал, как Россия может покончить с войной в Донбассе

10.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Для того чтобы прекратить войну в Донбассе, России необходимо решить вопрос существования украинского государства, чего можно добиться с помощью массовой выдачи паспортов РФ.

Об этом в рамках онлайн-марафона, посвященного Дню Республики в ДНР, заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос установления долгого и прочного мира не решить без решения вопроса сегодняшнего киевского режима и украинского государства.

Вы это знаете лучше меня, потому что вы каждый день слышите американские приветы, которые раздаются из орудий разного калибра, американцам нужна постоянная кровоточащая рана. Повод для постоянного втягивания России в войну, для возможной демонизации России с любой целью – не достроить «Северный поток-2», построить железный занавес, объявить очередную порцию санкций», – сказал он.

Также российский публицист отметил, что вопрос войны на Украине отпадёт сам собой, когда в стране будут проживать десятки миллионов граждан России.

«В итоге эта война будет длиться очень долго в таком замороженном состоянии, если политически не создать предпосылки для неё окончания. Вход всегда находится там, где и выход, а выход из ситуации находится точно там же, откуда мы в эту ситуацию вошли. Единый народ искусственно разъединили и создали территориальные проблемы, которых никогда не было. Дальше в любой момент можно подлить масла и развить конфликт в военную ситуацию. Это значит, что если на территории нынешнего украинского государства будут проживать десятки миллионов граждан РФ, вопрос войны отпадёт сам собой. Зачем и за что воевать, более того, мы граждане одного государства. Поэтому, мне кажется, что Россия ещё не приняла политическое решение, а наша задача, задача общественно-политических сил, направлять руководство нашего государства, к тем решениям, которые мы считаем обязательными и положительными для изменения ситуации в нужную сторону», – заключил Стариков.

Напомним, ранее в Киеве призвали бороться с обладателями российских паспортов лишая их прав и проводя репрессии.