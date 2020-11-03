Старший сын Дональда Трампа вернул Косово в состав Сербии
45-летний Дональд Трамп-младший опубликовал в своем твиттере «электоральную карту» стран мира, симпатизирующих его отцу, где в качестве оппонентов Трампу-старшему выступают лишь Мексика, Индия и Китай.
При этом балканские СМИ отметили, что на этой карте Косово представлено как часть Сербии.
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«Ну вот, в финале, добрался до прогноза на электоральной карте», – написал Дональд Трамп-младший.
Пока от официальных Белграда и Приштины не последовало реакции на подобную карту мира от сына американского президента, равно как и непонятно – вернул ли он южный сербский край в состав намеренно, или же просто опубликовал в таком виде по незнанию.
Последнее, впрочем, более вероятно, поскольку в число стран, симпатизирующих Трампу-старшему, неожиданно попали Иран и КНДР, а также населенный пингвинами и полярниками разных стран континент Антарктида.
Возможно, Трамп-младший, как и многие американцы, просто не очень силен в политической географии мира, находящегося за пределами США.
При этом нужно отметить, что перед президентскими выборами республиканцы сделали прямую ставку на сербскую диаспору США, в то время как демократы добивались расположения бошняков и албанцев.
Спасибо!
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