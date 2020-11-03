03.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США
Просмотров:

Старший сын Дональда Трампа вернул Косово в состав Сербии


45-летний Дональд Трамп-младший опубликовал в своем твиттере «электоральную карту» стран мира, симпатизирующих его отцу, где в качестве оппонентов Трампу-старшему выступают лишь Мексика, Индия и Китай.

При этом балканские СМИ отметили, что на этой карте Косово представлено как часть Сербии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ну вот, в финале, добрался до прогноза на электоральной карте», – написал Дональд Трамп-младший.

Пока от официальных Белграда и Приштины не последовало реакции на подобную карту мира от сына американского президента, равно как и непонятно – вернул ли он южный сербский край в состав намеренно, или же просто опубликовал в таком виде по незнанию.

Последнее, впрочем, более вероятно, поскольку в число стран, симпатизирующих Трампу-старшему, неожиданно попали Иран и КНДР, а также населенный пингвинами и полярниками разных стран континент Антарктида.

Возможно, Трамп-младший, как и многие американцы, просто не очень силен в политической географии мира, находящегося за пределами США.


При этом нужно отметить, что перед президентскими выборами республиканцы сделали прямую ставку на сербскую диаспору США, в то время как демократы добивались расположения бошняков и албанцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть