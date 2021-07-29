Статья Путина закладывает основу под формирование официальной идеологии

29.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В своей статье о единстве русских и жителей Украины президент РФ Владимир Путин определил конкретную цель и концепцию, которую предлагает украинцам и белорусам.

Об этом в эфире интернет-канала «Медиаклуб формат А3» заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Есть несколько составляющих в статье Владимира Путина, понятно, что здесь есть и определённая цель, и позиция, которую Путин предлагает украинцам и белорусам в значительной степени. Второе, выставлена красная линия, которую Россия не собирается терпеть. Третье, некий исторический экскурс, который не противоречит данным современной науки, эти исторические факты уже устоялись в исторической науке», – сказал Матвейчев.

В свою очередь, председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Андрей Савиных добавил, что Путин начал формировать будущую российскую идеологию.

«На мой взгляд, публикация такой статьи именно президентом России – заявка на создание определённого мировоззрения. В данной ситуации президент России говорит о том, какой взгляд на историю и содержание этих социальных и политический процессов является правильным. Это, по сути дела, заявка на восстановление идеологии, от которой российское государство отказалось в начале девяностых, но без этой идеологии невозможно создать свой собственный макрорегион и создать платформу для объединения братских народов», – заключил Савиных.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что в своей статье президент России Владимир Путин предупредил киевское руководство о разрушении ими собственного государства при продолжении русофобского курса, а Москва может подержать народное восстание на Украине против нынешней власти.