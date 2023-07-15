Стенания киевской пропаганды: О переговорах с РФ заговорили наши близкие друзья

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Украину настойчиво толкают на переговоры с Россией, причем даже ее ближайшие союзники.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет информированное киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Оружие в обмен на мир». Похоже, этот печальный оксюморон имеет большие шансы стать нашей не столь отдаленной реальностью… После того как партнеры Украины неимоверно затягивали (и продолжают затягивать) с поставками критически необходимых Украине вооружений; так и не обеспечили нашу армию если не преимуществом перед Россией, то хотя бы паритетом в воздухе во время «решающего наступления»; западные СМИ полгода системно наращивали градус ожиданий от этого наступления, а теперь те же СМИ не менее системно сеют разочарование и пишут о его «слишком медленных» темпах, «скромных успехах» и «больших потерях», которые несет Украина», – говорится в статье.

Указывается, что на этом фоне в последние недели все чаще звучит слово «переговоры», причем не только от политиков вроде экс-президента США Дональда Трампа или венгерского премьера Виктора Орбана.

«О возможных переговорах заговорили даже наши близкие друзья. Так, президент Чехии Петр Павел с откровенностью натовского генерала заявил в первый день саммита Альянса о том, что окно возможностей Украины для военного прогресса «более или менее закроется к концу этого года», а все, что будет достигнуто к тому времени, «станет отправной точкой для переговоров». А перед тем польский президент Анджей Дуда выразил готовность Польши к миротворчеству, «если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о проведении миротворческой операции с участием западных солдат», – пишет автор, редактор международного отдела издания Татьяна Силина, называвшая ранее арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского «ценным обменным фондом».

По ее словам, официальный Вашингтон публично пока что повторяет прежний тезис, что Украина сама решит, когда ей садиться за стол переговоров с Россией, «однако за кулисами, судя по всему, почва для этого решения уже активно удобряется».

«И недавняя публикация The Washington Post о неафишировавшемся июньском визите в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса, во время которого украинские власти якобы раскрыли ему свои амбициозные планы, в том числе и касательно начала переговоров с РФ в конце этого года, тому подтверждение. Кто кому больше рассказывал о будущих переговорах, точно не известно. Однако уже понятно, что «переговоры о переговорах» идут достаточно давно — на разных уровнях (пока не самых высоких) и между разными игроками. Американцы прощупывают почву не только в Киеве. Утечка, появившаяся на прошлой неделе в NBC News и подтвержденная затем Белым домом, раскрыла детали апрельских неофициальных тайных переговоров группы бывших высокопоставленных чиновников США с представителями России (среди которых был даже глава МИД Сергей Лавров) и свидетельствует о ведущейся «кулуарной дипломатии высокого уровня». Есть основания предполагать, что украинцы, встречаясь с россиянами, также ведут дискуссии не только об обмене пленными. А география площадок для обсуждения достаточно широка — от Турции и Эмиратов до Израиля», – пишет «ЗН».

При этом издание опубликовало данные опроса, согласно которым большинство украинцев или вообще против переговоров с Россией (38,8%), или считают, что их нужно начинать лишь после выхода на границы 1991 года (34,4%).

Кроме того, украинское общество в своем абсолютном большинстве, согласно данным этого же опроса, против территориальных компромиссов.