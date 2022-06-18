СТО в Крыму, отказавшуюся помочь военным, снесут – начинается поиск «крыши» русофобов

18.06.2022  18:04 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Меджлис, Россия


Станция техобслуживания в селе Видное Красногвардейского района  Крыма, где военным отказали в замене колеса, подлежит сносу как незаконная. Местная администрация  провела проверку  после скандала с обслуживанием КамАЗа военнослужащих и установила: СТО – это самострой на самозахвате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал возник после публикации видео, на котором военные посетовали на отказ в обслуживании их грузовика на шиномонтаже. После общественного резонанса, хозяин СТО  снял видео со своим  объяснением ситуации – якобы, военные приехали очень поздно, специалистов уже не было, а для демонтажа колеса такого размера на станции просто нет оборудования.

Станция техобслуживания в селе Видное Красногвардейского района  Крыма, где военным отказали в замене колеса,...

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Казалось, скандал исчерпан, и выводы сделаны всеми СТО Крыма. Но местная администрация решила проверить легальность бизнеса виновника и не прогадала – земля под СТО не оформлена, строение незарегистрировано, и, как следствие, подлежит сносу. О чем хозяину станции выдали предписание.

Конечно, у него есть право обжаловать решение в суде. Но практика показывает, что в нецелевом использовании земли замечены 9 из 10 СТО, открытых за последние годы. Тем более,  в границах населенных пунктов, где промышленные объекты могут располагаться только в промзонах.

Между тем, скандал в Крыму дошел до Госдумы. Депутат Александр Хинштейн пообещал наказать виновных, «крышевавших» нелегальную СТО.

«Важно не оставлять эту ситуацию на пол-пути. А кто все эти годы покрывал незаконный бизнес этого русофоба? Закрывал глаза на бесчисленные нарушения?

Направлю запросы в Генпрокуратуру и МВД о проведении проверок с целью выявления должностных лиц, потворствовавших незаконной предпринимательской деятельности этого гражданина», – заявил Хинштейн.

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