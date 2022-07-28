«Стоит Киеву заикнуться о контрнаступлении – прилетают «Калибры» – эксперт

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Новости Украины

Отсутствие каких-либо положительных результатов на линии разграничения, немалые территориальные, колоссальные технические и человеческие потери ВФУ – очень демотивируют украинскую сторону.

Об этом в эфире «Россия 1» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что ни на Херсонском направлении, ни на северо-западе ДНР укронацистам не удается продвинуться вперед, несмотря на обладание западным вооружением.

«Конечно, противник пытался из Антоновского моста сделать то, что они (планировали – ред.) американским хваленым высокоточным оружием, но не получилось. Всю ночь стреляли, и наша ПВО работало. По всей линии боевого соприкосновения ПВО работало – очень много посбивали – и «Хаймарсов», и «Ольха» (украинская РСЗО – ред.), которые у них на складах завалялись. Тоже посбивали. И еще попутно долбанули склад, на котором сто ракет «Хаймарсов» завалялось. Финансовые потери большие. Результат – не впечатляющий. С другой стороны, было усилено огневое воздействие на Авдеевку и ее окрестности. Мы сейчас Авдеевку охватываем как с востока, так и с юго-востока. Уже начинаем контролировать все коммуникации, которые они считали, какое-то время, неуязвимыми. И радостная новость: у нас, помимо беспилотников, есть и самолеты-разведчики СУ-34, которые позволяют вести радиотехническую разведку достаточно точную, которая засекает все радиотехнические средства, используемые противником», – поделился Леонков.

Аналитик согласился, что единственной «линией фронта», где ВФУ одерживают иллюзорные «победы», является информационное пространство. Также подчеркнул, что на поле боя же преобладают упадочные настроения у укронацистов.

«В информационном пространстве у него (противника – ред.) все хорошо. В практическом плане, конечно, чтобы произвести такого рода мощную контратаку, нужно к ней подготовиться. Не кидать в час по чайной ложке, а собрать какую-то силу. Но как только они пытаются что-то собрать, от нас что-то прилетает, либо «Калибр», либо «Оникс». И когда они пытаются скрывать такие потери, все равно это всплывает. Люди, которые на той стороне, видят, что творится, поэтому желающих воевать нет», – пояснил он.