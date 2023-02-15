Столтенберг отправляется уговаривать Эрдогана забыть осквернение Корана

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Несмотря на политические и религиозные разногласия, Турция должна прогнуться под цели своих западных «союзников» и ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом в ходе брифинга по итогам встречи «Рамштайн 9» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Швеция и Финляндия выполнили свои обязательства. Они подписали трёхсторонний протокол с Турцией. И поэтому я призываю Турцию ратифицировать вступление этих стран. Это моя позиция, она не изменилась. Но в Турции есть разные оценки относительно той меры, в которой Швеция и Финляндия готовы к ратификации. Турция имеет два документа – протокол о присоединении Финляндии и Швеции. Двадцать восемь союзников по НАТО уже ратифицировали, а Венгрия и Турция ещё нет. Поэтому Турция должна решить, будет она ратифицировать обе страны, что я рекомендую, или только один из двух документов», – сказал генсек НАТО.

Он сообщил, что отправляется в Анкару для того, чтобы уговорить президента Турции Реджепа Эрдогана согласиться с невыгодным предложением.

«Главное, чтобы и Финляндия, и Швеция как можно быстрее стали членами НАТО. На этом я настаиваю. Я завтра еду в Турцию, и это будет один из вопросов, которые мы будем обсуждать», – подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее лидер партии «Жесткий курс» («Stram Kurs»), Расмус Палудан сжёг священную книгу мусульман – Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Курдская партия PKK/YPG провела свою многолюдную демонстрацию на том же месте. В ходе манифестации, протестующие требовали отмены соглашения, которое Швеция заключила с Турцией в процессе вступления в НАТО.