Столтенберг: «РФ не получит права вето на вступление Украины в НАТО»

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Новости Украины

Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс – это будут решать Киев и его западные хозяева.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается членства и политики открытых дверей НАТО, у всех союзников единая позиция – каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. Это закреплено в многочисленных основополагающих документах, которые являются фундаментом европейской безопасности», – рассуждал он.

Столтенберг подчеркнул, что только Киев и страны Североатлантического альянса могут принимать решение о вступлении Украины в НАТО.

«Поэтому союзники едины во мнении, что только Украина и тридцать стран НАТО могут принимать решение о готовности Украины к вступлению в альянс. Россия здесь не может накладывать вето на подобное решение о том, когда Украина может вступить в НАТО. Союзники готовы оказывать поддержку Украине на её пути в НАТО, в модернизации Вооруженных сил и обеспечении стандартов НАТО. В конце концов, именно союзники по НАТО и Украина будут принимать решение о её членстве», – отрезал натовец.

В то же время, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Запад вынужден будет согласиться дать России юридические гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.